Gleamlight: il publisher risponde alle accuse per le quali sarebbe un clone di Hollow Knight (Di sabato 14 dicembre 2019) Nintendo ha recentemente tenuto una conferenza dedicata al mondo indie in cui è stato mostrato un action a scorrimento di nome Gleamlight. Il titolo ha riscosso un grande successo, tuttavia molti utenti lo hanno subito associato a Hollow Knight, additandolo come una sorta di clone.Effettivamente le somiglianze con il titolo di Team Cherry sono molte, basti pensare alla palette cromatica, la direzione artistica di ambienti e personaggi, oltre alle animazioni. Inoltre pare che il gioco non presenterà nessuna UI al fine di dare un maggiore senso d'immersione, proprio come Hollow Knight. Durante una recente intervista, D3publisher (Gleamlight) ha dichiarato che il gioco è ancora in sviluppo dunque la versione finale potrebbe essere differente, ha aggiunto anche che Gleamlight non ha nulla a che vedere con Hollow Knight:"Gleamlight è ancora in sviluppo e questa non è la versione finale, il ...

Leggi la notizia su eurogamer

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Gleamlight publisher