Fiorello a Verissimo | l’incontro con Silvia Toffanin | “Sembro la De Filippi”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di sabato 14 dicembre 2019)incontranel backstage: “Sembro Maria De Filippi” Nei giorni scorsiè stata ospite del programma diViva RaiPlay, in quell’occasione quindi la conduttrice disi è prestata per la prima volta ad essere lei l’intervistata e non a fare le interviste. Adesso, per la prima volta, aè stato mostrato anche il backstage di quell’incontro, avvenuto circa due ore prima dell’intervista andata in onda. Ed ovviamente visto il personaggio si è trasformato in uno show. Innanzitutto, dopo aver incontrato, ha esordito con una battuta: “Mangio la caramella come la De Filippi” il riferimento era ovviamente al fatto che Maria De Filippi più volte ha dichiarato di avere sempre una caramella in bocca anche quando conduce dei programmi, poi dopo averle spiegato come ...

Fiorello : Ho finalmente intervistato il mio mito: #SilviaToffanin (Nome Verissimo!!!) #vivaraiplay #EPCFCFINT - vivaraiplay : Sì sì, è tutto Verissimo! ?? Stasera a VivaRaiPlay! #SilviaToffanin, @michele_bravi e @TizianoFerro!!! ?? Accettiamo… - zazoomblog : FIORELLO- Sono il nuovo Toffanin. Lei: Sei meglio! Verissimo - #FIORELLO- #nuovo #Toffanin. #meglio! -