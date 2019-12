Neonato morto in culla | il pm | “Fu omicidio | lo soffocò la madre”

Leggi la notizia su meteoweek

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Svolta nelle indagini sul bimbo di appena due mesi trovato senza vita nel 2017 in provincia di Lucca. Secondo il Pm fu la madre a soffocarlo. Inizialmente si era ipotizzato il decesso naturale durante il sonno A due anni di distanza dalla morte di una Lucca, la procura ha indagato la madre con l’accusa di: si tratta … L'articoloin, il pm: “Fu, lola madre” proviene da www.meteoweek.com.

