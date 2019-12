Mariana Aresta del Collegio cacciata di casa | il motivo è scioccante – VIDEO

Leggi la notizia su viagginews

(Di venerdì 13 dicembre 2019) In un duro sfogo su Instagramha raccontato di essere stata discriminata dal padre per via del suo orientamento sessuale. “Possono dei genitori abbandonare un figlio? Mi hanno detto di nuovo che me ne devo andare diperché non sono normale”. Così racconta – in lacrime –sul suo profilo … L'articolodeldi: ilè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

