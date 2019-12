Maltempo a Roma | albero crolla sul tetto di una scuola

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 14 dicembre 2019) Una nuova ondata diha colpito l’Italia e per questo motivo, nella giornata di venerdì 13 dicembre, la sindaca diVirginia Raggi e il sindaco di Napoli Luigi de Magistris hanno deciso la chiusura di scuole, parchi e cimiteri. Proprio nella Capitale si sono registrati 170 interventi dei vigili del fuoco, tra questi unto suldi unasuldi unaSono ben centosettanta gli interventi dei vigili del fuoco aper colpa del. In particolare i vigili del fuoco hanno dovuto fare i conti con problematiche riguardanti alberi pericolanti, oltre ai danni dovuti alla pioggia e al forte vento. Tra questi si annoverano i danni alla copertura dell’Auditorium dinel pomeriggio causati dal forte vento. I vigili del fuoco sono quindi intervenuti, delimitando l’area esterna per precauzione, ...

Agenzia_Ansa : #Maltempo allerta della protezione civile da Nord a Sud. Attesa la tempesta di Santa Lucia, neve a #Milano, venti d… - Roma : Maltempo: da oggi venerdì 13 dicembre a domenica 15 dicembre 2019 chiusi parchi, cimiteri e ville storiche dalle or… - Agenzia_Ansa : Scuole chiuse a #Roma per il #maltempo. I presidi: 'C'è pioggerella, danno di immagine altissimo' #ANSA -