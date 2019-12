Le Parole della Settimana con Massimo Gramellini sabato 14 dicembre su Rai 3

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Lesu Rai 3 conLa puntata di14alle 20:20: gli ospiti14su Rai 3 alle 20:20 nuovo appuntamento cone le sue. Il protagonista dell’intervista di copertina sarà Beppe Sala, sindaco di Milano, con cui il giornalista e conduttore dialogherà su temi dell’attualità epolitica oltre che sulla gestione del capoluogo lombardo. L’undicesima puntata vedrà tra gli ospiti anche Cristiana Capotondi protagonista femminile di Ognuno è perfetto, la nuova serie di Rai1 al via il 16che racconta la storia di un gruppo di ragazzi down. In studio poi lo scrittore Gianrico Carofiglio, Lella Costa e John Peter Sloan un ragazzo inglese che nel 1989 arriva a Milano con il sogno di fare il musicista rock, insegna l’inglese a milioni di italiani e adesso, con il ...

matteorenzi : Ieri il Presidente della Repubblica ha detto parole sacrosante contro l’evasione. Guardate i risultati degli ultimi… - Mov5Stelle : Si continua a dire che con il blocco della #prescrizione ci saranno processi senza fine: è un rischio che non esist… - FMCastaldo : Il titolo della mia intervista su 'Il Foglio' non rispecchia minimamente le mie parole. Provano a mettermi contro… -