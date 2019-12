Il Pd non ceda all' antipolitica Abolire il finanziamento ai partiti è un errore

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Ieri in Senato, Renzi ha tenuto il suo discorso suldella politica. L’evoluzione della vicenda giudiziaria chiarirà le responsabilità personali di coloro che hanno lavorato con Open. È giusto adottare il principio della presunzione d’innocenza conservando fiducia nella magistratura, evitando reazioni e attacchi a cui pure Renzi si è prestato. Dico subito che oltre all’apprezzamento per aver posto la questione deldella politica, condivido poco il ragionamento di Renzi; sia perché riproduce lo scontro tra politica e magistratura, sia perché nelle sue analisi e nelle sue proposte non si trova nessuna indicazione per una fuoriuscita da questa condizione di crisi. A mio parere, la prima cosa che sarebbe necessario riaffermare è il principio espresso nell’art. 49 della Costituzione, laddove ...

