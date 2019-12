Futuro Ancelotti – Due club di Premier in corsa per l’ex Napoli

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di venerdì 13 dicembre 2019)– Stando a quanto dichiarato dal The Sun, l’ormai ex allenatore delè in contatto con dueinglesi Neldi Carlo, secondo il quotidiano inglese, sta per tornare laLeague. Sono due infatti i, entrambi londinesi che si stanno muovendo per il tecnico emiliano, l’Arsenal e l’Everton. I “gunners” hanno da poco esonerato Emery e cercano una guida tecnica di assoluto spessore ma i “toffees” si stanno dimostrando più determinati. L’Everton al momento sembra essere mosso più velocemente proponendo un accordo di due anni e mezzo e fondi a disposizione per il mercato.ha solo da pochi giorni concluso la sua esperienza alla guida deled ha strappato ad Adl la promessa di poter rescindere il contratto qualora ci fosse la possibilità di lavorare per un altro. PER ...

DiMarzio : Le ultimissime sul futuro della panchina del #Napoli?? - SiamoPartenopei : Bucchioni: 'Ibra ha parlato con Ancelotti e ha deciso il suo futuro! Rodriguez vuole il Napoli' - 100x100Napoli : C'è la Premier nel futuro di #Ancelotti -