Una stanza dei sogni per i piccoli malati di tumore a Bologna Medico chiede a un writer

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) La chiamano già “dei” e si trova al quarto piano dell’Ospedale Rizzoli di. Tra quelle mura si curano i tumori delle ossa deipazienti, a cui uno dei medici del reparto ha deciso di fare un dono: colorare le pareti con l’aiuto di alcuni street artist nel ricordo di Eleonora, 12enne volata in cielo troppo presto lasciando un segno profondo nel reparto che ha frequentato a lungo a causa delle sua malattia. A raccontare la storia di Massimiliano De Paolis, 49enne dirigentedel reparto di Oncologia muscolo-scheletrica del Rizzoli, è il Corriere della Sera.Qualche giorno fa la storia di Eleonora si è intrecciata quasi per caso con quella di un gruppo di ragazzi con precedenti per imbrattamento dei muri che ladi Eleonora l’hanno pensata e dipinta con le bombolette spray insieme al notoRusty. ...

fattoquotidiano : Mes, Borghi: “Da Conte enorme presa in giro. Mostrò testo in inglese a 4 persone in una stanza chiusa con divieto d… - wireditalia : “Ci costa 120 miliardi di risparmi” – FALSO 'È frutto di un accordo segreto in una stanza chiusa” – FALSO “Salva le… - UffiziGalleries : Non chiamateli semplicemente soffitti! Sono vere e proprie volte celesti! Da domani martedì #10dicembre, nei locali… -