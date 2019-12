Sanremo 2020 | arriva la fidanzata di Cristiano Ronaldo

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Nella caccia all’ospite che in questi giorni sta tenendo banco tra le anticipazioni di, il tenore dei nomi tirati in ballo e probabilmente contattati dalla produzione sta riservando le ipotesi più ardite. Secondo quanto raccolto dall’AdnKronos infatti, gli autori starebbero puntando ad un’ospite d’onore particolare, apparentemente lontano dal mondo della musica; Georgina Rodriguez, ovvero ladie probabile (stando ad indiscrezioni recenti) futura moglie del campione portoghese. Georgina sarebbe a quanto pare entrata nel giro delle possibili primedonne dell’edizione; una selezione misteriosa, che Amadeus promette come piena di sorprese. La modella risiede a Torino insieme ae famiglia: una tappa asarebbe assolutamente possibile. Dopo Diletta Leotta e Emma Marrone, anche Georgina Rodriguez nel mirino ...

trash_italiano : Sanremo 2020: Lewis Capaldi primo ospite internazionale - wiwibloggs : Italian media report that the preliminary list of #Sanremo 2020 artists includes #Eurovision 2017 singer Francesco… - trash_italiano : Festival di Sanremo 2020, Lady Gaga non ci sarà -