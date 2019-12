Palermo | aggredisce la moglie perché “non gradiva i sofficini” | arrestato

Leggi la notizia su viagginews

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Quando lagli ha presentato i sofficini per cena, lui è andato su tutte le furie: “Non li mangio e non li mangerà nessun altro”. Lagli aveva preparato i sofficini per cena, sperando di far cosa gradita. Lui, però, non ha gradito affatto (per usare un eufemismo): ha inveito contro la poveretta … L'articolola“noni sofficini”:è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

mrzchm : RT @CieloItalia: #robadapazzi Palermo, si trova i sofficini in tavola e aggredisce la moglie: arrestato - Stoico26356790 : RT @CieloItalia: #robadapazzi Palermo, si trova i sofficini in tavola e aggredisce la moglie: arrestato - INapodano : RT @CieloItalia: #robadapazzi Palermo, si trova i sofficini in tavola e aggredisce la moglie: arrestato -