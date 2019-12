Il Trono di Spade è lo show più popolare del 2019 | nonostante le critiche per l’ultima

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Nel bene o nel male, purché se ne parli. Ildisaluta trionfante ilclassificandosi al primo posto tra glitelevisivi più popolari dell'anno. Questo almeno secondo Twitter, che ha analizzato gli argomenti più chiacchierati, spulciando tra gli hashtag vari, e ha stilato una top 10 delle serie che sono state maggiormente commentate durante il. Certo, lo sappiamo: l'ultima stagione de Ildinon ha accontentato tutti, raccogliendo piùche applausi. Di riflesso, anche i vertici che stanno dietro alle più prestigiose cerimonie dedicate alla televisione se ne sono accorte. Dopo aver fatto incetta di premi agli Emmy Awards, la serie fantasy tratta dai romanzi di George R. R. Martin si è dovuta accontentare di una singola candidatura ai Golden Globe - per giunta anche a un attore rimasto nell'anonimato durante la stagione finale: Kit Harington. ...

