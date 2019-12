Afghanistan | lo “zafferano” che aiuta le donne a riscattarsi

Leggi la notizia su vanityfair

(Di giovedì 12 dicembre 2019) La speranza di riscatto cresce insieme a quei bulbi rosa. Da due anni, in, nella zona di Herat, è partito un progetto pilota di coltivazione di zafferano al femminile: grazie al progetto Giallo Fiducia, finanziato da Costa Foundation, dal Cisda e dall’associazione Insieme si può di Belluno, oggi 12lavorano per gestire una produzione che sta cambiando le loro vite. Intanto perché permette loro di ottenere un salario, che garantisce uno standard di vita decente per una famiglia di cinque persone. Poi, la coltivazione di zafferano è una valida alternativa a quella di oppio, diffusa nella zona. «Durante il regime talebano, dal 1990 al 1996, si bandiscono ledalle università, viene loro proibito di lavorare fuori casa, ai medici maschi è proibito vistare le, che possono parlare con il dottore solo stando dietro a una tenda», spiega la Costa Foundation. «Le ...

