Traffico Roma del 10-12-2019 ore 16:30 (Di martedì 10 dicembre 2019) INCIDENTE LUNCO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE TRA LE USCITE LAURENTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA INTERNA PER Traffico TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA, E PIÙ AVANTI ALTRE CODE MA PER UN INCIDENTE, TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E CIAMPINO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE, DA PORTONACCIO – GALLA, IN DIREZIONE TANGENZIALE EST IN CITTÀ SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DEL VERANO CODE VERSO LO SVINCOLO DELLA A24 INCIDENTE ANCHE SUL LUNGOTEVERE AVENTINO CODE VERSO PONTE PALATINO Traffico AL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CON RALLENTAMENTI E CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA, QUINDI SEMPRE SULLA TANGENZIALE EST ALTRE FILE TRA LA TIBURTINA E IL BIVIO PER LA A24, E ANCORA SU VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI SULLA PONTINA CODE PER LAVORI TRA PRATICA DI MARE E VIA DI DECIMA VERSO Roma E VERSO POMEZIA, ...
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romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 10-12-2019 ore 16:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - VAIstradeanas : 16:08 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h -
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Traffico Roma del 10-12-2019 ore 15 : 30: INCIDENTE LUNCO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE TRA LE USCITE LAURENTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA INTERNA PER Traffico TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA, E PIÙ AVANTI ALTRE CODE MA PER UN INCIDENTE, TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E CIAMPINO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE, DA PORTONACCIO – GALLA, IN DIREZIONE TANGENZIALE EST IN CITTÀ SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DEL VERANO CODE VERSO LO SVINCOLO ...
Traffico Roma del 10-12-2019 ore 14 : 30: INCIDENTE SU VIA SALARIA Traffico RALLENTATO TRA TANGENZIALE EST E VIA GAIOLE IN CHIANTI IN DIREZIONE DEL GRA INCIDENTE ANCHE IN VIA VIA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DI VIALE IGNAZIO SILONE CODE VERSO IL CENTRO RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA E TRA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE CODE PER LAVORI SULLA PONTINA TRA PRATICA DI MARE E VIA DI DECIMA ...
Traffico Roma del 10-12-2019 ore 13 : 30: INCIDENTE SU VIA SALARIA Traffico RALLENTATO TRA TANGENZIALE EST E VIA GAIOLE IN CHIANTI IN DIREZIONE DEL GRA INCIDENTE ANCHE IN VIA VIA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DI VIALE IGNAZIO SILONE CODE VERSO IL CENTRO RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA E TRA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE CODE PER LAVORI SULLA PONTINA TRA PRATICA DI MARE E VIA DI DECIMA ...
Traffico Roma del 10-12-2019 ore 12 : 30: SU VIA PRENESTINA PER INCIDNTE DISAGI AL Traffico TRA VIA MODOLO E VIA POLENSE CODE PER INCIDENTE ANCHE IN VIA TUSCOLANATRA VIA UMBERTIDE E LARGO MICHELE UNIA VERSO IL CENTRO MIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, ORA RALLENTAMENTI SOLO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA ARDEATINA E LA RomaNINA RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E VIALE ...
Traffico Roma del 10-12-2019 ore 11 : 30: SU VIA PRENESTINA PER INCIDNTE DISAGI AL Traffico TRA VIA MODOLO E VIA POLENSE CODE PER INCIDENTE ANCHE IN VIA TUSCOLANATRA VIA UMBERTIDE E LARGO MICHELE UNIA VERSO IL CENTRO MIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, ORA RALLENTAMENTI SOLO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA ARDEATINA E LA RomaNINA RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E VIALE ...
Traffico Roma del 10-12-2019 ore 10 : 30: INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE LUNGO LE DUE CARREGGIATE TRA CASSIA VEIENTANA E FLAMINIA, IN CARREGGISTA INTERNA TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA E TRA PRENESTINA ARDEATINA. RALLENTAMENTI E CODE ANCHE IN ESTERNA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E L’ANAGNINA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA FILE PER Traffico VERSO Roma, SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E POI SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO ...
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