Traffico Roma del 10-12-2019 ore 16 | 30

(Di martedì 10 dicembre 2019) INCIDENTE LUNCO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE TRA LE USCITE LAURENTINA ENINA IN CARREGGIATA INTERNA PERTRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA, E PIÙ AVANTI ALTRE CODE MA PER UN INCIDENTE, TRA LA DIRAMAZIONESUD E CIAMPINO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE, DA PORTONACCIO – GALLA, IN DIREZIONE TANGENZIALE EST IN CITTÀ SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DEL VERANO CODE VERSO LO SVINCOLO DELLA A24 INCIDENTE ANCHE SUL LUNGOTEVERE AVENTINO CODE VERSO PONTE PALATINOAL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CON RALLENTAMENTI E CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA, QUINDI SEMPRE SULLA TANGENZIALE EST ALTRE FILE TRA LA TIBURTINA E IL BIVIO PER LA A24, E ANCORA SU VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI SULLA PONTINA CODE PER LAVORI TRA PRATICA DI MARE E VIA DI DECIMA VERSOE VERSO POMEZIA, ...

