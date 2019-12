“Sta soffrendo” Kikò e Ambra Lombardo | la soffiata stavolta è sicura | arriva da lei | da

caffeinamagazine

(Di martedì 10 dicembre 2019) Da mesi le voci si riconcorrono e viene da chiedersi se, alla fine, un fondo di verità non ci sia. Pare infatti che ci sia di nuovo maretta tra Chicco Nalli edel Grande Fratello 16. Già nella settimane scorseera stata data in partenza verso altri lidi, voce poi smentita dalla diretta interessata. Solo chela voce non viene da una qualunque, ma da una persone molto molto vicina a. Annarita Cipollari a fare chiarezza, sorella della più famosa Tina è molto legata ae ha spifferato al settimanale Di Più Tv che c’è di nuovo crisi tra l’esperto di bellezza e la professoressa siciliana. A quanto pare i due non si sentono da un po’ e nell’ultimo periodo l’ex gieffino ha sofferto di stress proprio per via delle pene d’amore. “Mi preoccupa il suo rapporto con. Lo vedo nervoso e mi ha anche confidato che non si sentono da un po’”. Continua ...

