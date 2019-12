Sandra Milo cambia ses*o a 86 anni per lavoro | poi torna a parlare della storia con

urbanpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tra le protagoniste indiscusse del cinema italiano degliSessanta non può non essere annoverata, all’anagrafe Salvatrice Elena Greco, che ha recitato in film come Il generaleRovere, Adua e le compagne e 8½, premiato con l’Oscar, di Federico Fellini, a cui l’attrice è stata legata per ben 17. In un’intervista a Il Giornale,, che è stata ospite anche ieri sera a Live Non è la D’Urso, èta adelle sue difficoltà economiche che la “costringono” a lavorare ancora oggi alla veneranda età di 86a 86per teatro A proposito dei problemi col Fiscoha raccontato: «Negli ultimi tempi la cifra si è ridotta grazie alla rottamazione. Ci siamo messi d’accordo per 800mila euro». Ora è nelle mani di un buon commercialista: «Neglimi sono fidata di persone ...

