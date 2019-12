Nuoto | Assoluti invernali 2019 | Gregorio Paltrinieri malato | partecipazione a rischio

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) L’eco delle grandi prestazioni delazzurro negli Europei diin vasca cortaancora si può udire chiaramente. La rassegna continentale ha confermato lo status di alto profilo del nostro movimento che, però, nell’impegno di Glasgow (Gran Bretagna) non aveva l’obiettivo massimo. Il pensiero, chiaramente, è aglia Riccione, che prenderanno il via il 12 e termineranno il 14 dicembre e saranno il primo banco di prova per ottenere il pass alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Una notizia, però, poco lieta arriva dal gruppo di lavoro di Stefano Morini, ovvero il neo campione continentale dei 1500 stile liberoe oggi non ha potuto allenarsi: “E’ sotto antibiotici, giovedì decideremo se può gareggiare nei 1500 stile libero. Cambiamento dei programmi in caso di forfait? Sicuramente sì“, le parole del tecnico ...

