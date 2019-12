Marie Fredriksson è morta La star dei Roxette aveva 61 anni

huffingtonpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) Si è spenta a soli 61, la voce del duo svedese dei. Da oltre 17la cantante combatteva contro un tumore al cervello. Nel 2002 sconvolse i propri fan annunciando di avere un cancro al cervello, I medici leno dato un anno di vita. Invecetornò a cantare tanto che ha pubblicato il suo ultimo album nel 2018. Era sposata con Mikael Bolyos e ha avuto due figli.″È con grande tristezza che dobbiamo annunciare che una delle nostre artiste più grandi e amate è” si legge su un giornale svedese. “se ne è andata la mattina del 9 dicembre”, ha scritto la famiglia in una dichiarazione. Fra le hit della cantante svedese anche la canzone colonna sonora di Pretty Woman, “It have must been love”.

