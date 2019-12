ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 dicembre 2019) Venticinque minuti con la testa incastrata tra le sbarre. UnoRiserva di Guadalupe, hato due sub che si erano calati con la, in profondità, proprio per ammirare i grossi pesci predatori. Purtroppo, però, come mostrano le immagini (di cui abbiamo scelto di togliere le parti più cruenti), si è infilato tra le sbarre, senza riuscire più a uscire. Laè stata fatta da un attivista messicano, Arturo Islas Allende, che ha sottolineato come le gabbie dovrebbero garantire la sicurezza di subacquei e squali, ma ciò non avverrebbe, come il mancato controllo delle autorità messicane. L'articolo Loi sub ma. La: “Così èdissanguato, lo avete ucciso” proviene da Il Fatto Quotidiano.

ilfattovideo : Lo squalo attacca i sub ma rimane incastrato nella gabbia. La denuncia: “Così è morto dissanguato, lo avete ucciso” - Noovyis : (Lo squalo attacca i sub ma rimane incastrato nella gabbia. La denuncia: “Così è morto dissanguato, lo avete ucciso… - annuskamakaidik : RT @TutteLeNotizie: Lo squalo attacca i sub ma rimane incastrato nella gabbia. La denuncia: “Così è morto… -