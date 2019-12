ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 dicembre 2019) I droni a pilotaggio umano hanno ancora una marcia in più rispetto a quelli controllati totalmente dall’intelligenza. La conferma arriva dalla, la competizione internazionale che dal 2016 è diventata punto di riferimento per i professionisti. Isono normalmentema nell’ultima edizione ha partecipato anche il modello con AI del Team MAVLab dei Paesi Bassi. Venerdì scorso nella finale di Austin (Texas), Gabriel “Gab707” Kocher ha sconfitto agevolmente l’avversario “autonomo” facendo percorrere al suonella metà del tempo il tracciato fatto di curve e ostacoli. Da rilevare che il pilotaggio avviene grazie a comandi a distanza e un display che offre una visione in prima persona di quel che avviene; le velocità massime raggiungono circa i 270 km/h. “Il 2023 è la nostra scommessa”, ha ...

TutteLeNotizie : Drone Racing League, i piloti umani vincono sull’intelligenza artificiale - CouponOfferte : #6dicembre Drone racing DROCON.. COUPON: M3RDXH5U ?? A soli 28 Euro invece di 69,99 Euro ?? -