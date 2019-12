Al Vomero campane per la differenziata sommerse dai rifiuti

anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dopo che anche in un recente passato è stato più volte evidenziato lo stato di degrado igienico-sanitario nel quale si trovano diverse arterie e piazze del, Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, ritorna sulla questione per segnalare, ancora una volta, la presenza di diversi cumuli di, in particolare nella centralissima piazza Fuga, nei pressi della stazione superiore della funicolare Centrale che, mediamente, trasporta nei giorni feriali ben 28.000 passeggeri, molti dei quali turisti che vengono alper ammirare le bellezze paesaggistiche e i beni culturali presenti nell’area di San Martino e nella villa Floridiana. “Un pessimo biglietto da visita per chi arriva alutilizzando la funicolare Centrale -sottolinea Capodanno -. Proprio nei pressi della stazione, dinanzi alleper ...

