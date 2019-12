Sardine | parla Stephen Ogongo | “Scenderanno in piazza a Roma un milione di persone”

meteoweek

(Di lunedì 9 dicembre 2019), il coordinatore delledi, annuncia che, per la prima nazionale del movimento a, verrà un’organizzata una manifestazione aSan Giovanni in cui prenderanno parte più di undi persone. Èil coordinatore e portavoce delledi, movimento che si appresta a scendere in… L'articolo: “Scenderanno inundi persone” proviene da www.meteoweek.com.

LegaSalvini : A Ferrara, un mare di gente per la nostra candidata Lucia #Borgonzoni e Matteo Salvini. Altro che sardine, qui si p… - dodipertutti : RT @LegaSalvini: A Ferrara, un mare di gente per la nostra candidata Lucia #Borgonzoni e Matteo Salvini. Altro che sardine, qui si parla di… - cronachelucane : 3000 SARDINE IN PIAZZA A BARI - 'Una politica che ponga al centro temi di cui non si parla più: lavoro, integrazion… -