Non ci sono più segni di vita su Whakaari | l' annuncio dopo l' eruzione del

(Di lunedì 9 dicembre 2019) “Non cidi” sull’isoladove è eruttato il vulcano. Lo riferisce la polizia neozelandese in un comunicato, citato dai media locali, aggiungendo di ritenere che le persone che potevano essere recuperate ancora ingià state tratte in salvo.Un elicottero della polizia e un aereo militare hanno effettuato voli di ricognizione sull’isola. “In base alle informazioni che abbiamo, non crediamo ci sia alcun sopravvissuto”. Il bilancio ufficiale, ancora provvisorio, è di 5 morti.Leggi anche... Il vulcano si risveglia all'improvviso in Nuova Zelanda. I turisti scappano in gommone (VIDEO)

