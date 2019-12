La legge anti-moschee è solo una questione di islamofobia | non di illegalità

huffingtonpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Pochi giorni fa, per la seconda volta in pochi anni, la Consulta ha dichiarato incostituzionale alcuni passaggi dellaurbanistica lombarda riguardla costruzione di luoghi di culto. Nel corso dell’ultimo decennio, infatti, la regione Lombardia (seguita a ruota dalla regione Veneto) ha varato diverse modifiche alla propriaurbanistica volte a rendere sempre più difficoltosa – fino al limite dell’impossibile – la realizzazione di luoghi di culto per alcune minoranze religiose (tra cui, in particolare, i musulmani). Questi provvedimenti si scontrano però con due fatti.Il primo fatto è il seguente. È noto che, in Italia, la libertà di professare la propria fede religiosa, qualsiasi essa sia, è un diritto, sancito dalla nostra carta costituzione in diversi articoli. Un po’ meno noto è che, ...

