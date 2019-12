Torino | una donna uccisa a martellate dalla madre di 85 anni

open.online

(Di domenica 8 dicembre 2019) Ha 44ladisabilea colpi di martello85enne questa mattina, intorno alle 8.30, in un appartamento di Orbassano, nel Torinese. In casa, al momento del delitto, oltre alle due donne, c’era anche il marito 87enne dell’assassina, che ha chiamato il 112. La vittima, stando alle prime informazioni, è stata colpita al capo con diverse. Era gravemente malata ladi 44 disabilenelle notte in un appartamento di Orbassano, nel Torinese,di 85. Come riporta l’Agi, l’anziana avrebbe ucciso la figlia, disabilenascita, per porre fine alle sue sofferenze. I carabinieri hanno sequestrato il martello utilizzato dall’assassina, che si trovava su un comodino. Leggi anche: Il padre uccise l’ex moglie e si suicidò. Ora l’Inps chiede alle figlie 124 mila euro per l’uomo ...

