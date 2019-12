Padin fa godere l’Afro Napoli al 94′ | il Real Forio si arrende per 2 a 1

anteprima24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minutiMugnano di(Na) – Una partita complicata e scorbutica con un finale da cardiopalma nonostante i favori del pronostico: c’è voluto un gol in mezza sforbiciata dial novantaquattresimo minuto perchéUnited potesse aver ragione per 2-1 sulbeffato ad un passo dal traguardo di un pareggio che sarebbe stato clamoroso considerata la differenza tecnica tra le due squadre che peraltro in questa stagione mirano ad obiettivi diversi. Nel quindicesimo turno di campionato la formazione di Ambrosino conquista tre punti d’oro dopo aver sudato, sofferto e sprecato tutte le energie che aveva in corpo al Vallefuoco riuscendo ad incanalare il match sui binari giusti (settima vittoria su otto gare disputate in casa) proprio quando le speranze sembravano ormai ridotte al lumicino. Premiato dunque il grande carattere del...

