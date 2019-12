Omicidio Luca Sacchi | testimone | “Ho provato a fermare aggressore”

notizie

(Di domenica 8 dicembre 2019) Emergono nuovi elementi nell’indagine sull’di: se in un primo momento un, Domenico Marino Munoz, aveva spiegato di aver incontrato la vittima e Anastasyia per una birra al pub senza menzionare una trattativa per la droga, la sua posizione ha ora trovato delle modifiche.Date le lacune, secondo le forze dell’ordine, nel suo racconto, la Procura ha convocato Munoz per essere riascoltato dalla pm Nadia Plastina. All’inizio aveva infatti spiegato di aver sempre trovato l’amicotranquillo e che diceva che andava tutto bene. “Non mi risulta chefacesse uso di sostanze stupefacenti né che frequentasse persone poco raccomandabili“, aveva detto. Per la prima volta però, riconvocato dagli investigatori, ha deciso di collaborare e aiutare gli inquirenti a ricostruire le tappe della ...

fattoquotidiano : Omicidio Luca Sacchi, Anastasia al gip: “Non sapevo di aver 70mila euro nello zainetto” - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: L'omicidio di Luca Sacchi è ancora un mistero #Pomeriggio5 - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Siamo in onda con #Pomeriggio5, partiamo subito con l'omicidio di Luca Sacchi, chi era la quarta persona durante l'agguato… -