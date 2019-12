Dialogo tra Montalbano ed il Premier Conte

ilnapolista

(Di domenica 8 dicembre 2019) Galluzze trasette nell’officia come Leclerca alla Varianti vascia e Muntilbano pinsai ad un tirrimota…. “Galluuuuuuù, ma che mintula assuccesse?”. Galluzze: “Dutturi, dutturi, nun sape ancura nihilo?”. Muntilbano: “Che havio da sapiri?”. G: “Sta per viniri a Vigate il Prisidente… “. M: “Ma il Prididente venni aieri… “. G: “Nonsi dutturi non havio da parlari della Mattarella, ma di Cunta… “- M: “E che veni a fari? , commo maie non havimma saputa nihila?”. G: “Pirchia l’urdina pubbliche lo tinana i carabbinera… “. M: (…)”. G: “Comunqua commo mittappa lo havi ìnvitata macari da nuia”. M: “Ma chesta mica è na sedi dei Cinqui stiddra?”. G: “Ma nin havi piaciri che vene; lia è forsi del piddie?”. M: “Non te lo volio diciri plus Gallù: a mia delle pulitiche non mi ni fottia… “. Un granni scarmazza fora la vie annunciai l’arriva del Cunta… che doppo i selfies di turna trasette a finala ...

