Balotelli e il Brescia si sono ritrovati nel momento più difficile

(Di domenica 8 dicembre 2019)e ilsinelpiùNel pomeriggio è andato in scena, allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, il delicatissimo scontro salvezza che ha visto contrapporsi i padroni di casa della SPAL e il. A spuntarla di misurastati gli ospiti, che in una partita tirata hanno avuto la meglio grazie al gol ad inizio ripresa del loro uomo migliore, Mario. Un’ottima prestazione culminata con il terzo centro stagionale quella di Supermario, partito titolare nonostante alcuni fastidi fisici che lo avevano tenuto in dubbio fino a prima della partita. LEGGI ANCHE: Il futuro di Guardiola è un rebus. Il Bayern Monaco spera: si riparte da Ferrarastate settimane travagliate quelle di, passate tra i cori discriminatori di Verona, le dichiarazioni poco piaciute del presidente Massimo Cellino e i ...

