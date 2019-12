Scossa di terremoto nel veronese di magnitudo 3 2

Scossa di terremoto magnitudo 6 nelle isole Tonga : Un terremoto magnitudo Mwp 6.0 si è verificato in mare, nelle isole Tonga, alle 14:04:50 ora italiana, ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6 nelle isole Tonga sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto nella notte a Pozzuoli : Scossa avvertita anche a Napoli [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo Md 2.8 si è verificato a 6 km est da Pozzuoli (Napoli) alle 01:17:23, ad una profondità di 2 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli), ed è stato avvertito dalla popolazione di Napoli, Pozzuoli, Quarto, Marano di Napoli, Casoria, San Giorgio a Cremano, Pomigliano d’Arco, Aversa, Lusciano, Castellammare di Stabia (dati “Hai Sentito il Terremoto”).L'articolo ...

Terremoto a Vanuatu : Scossa di 6 gradi colpisce l’arcipelago : Attimi di panico nello stato insulare di Vanuatu, nell’Oceano Pacifico, dove una scossa di Terremoto di 6 gradi della scala Richter è stata registrata alle ore 21:10 (ora italiana) del 4 dicembre. Secondo i dati riportati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’epicentro dovrebbe trovarsi nelle acque antistanti l’arcipelago oceaniano mentre l’ipocentro è stato rilevato a circa 260 chilometri di ...

Terremoto in Grecia - Creta : potente Scossa nel Mediterraneo - avvertita anche al sud Italia : Non c'è pace nell'area Balcani-Mediterraneo orientale nelle ultime ore: l'attività sismica è nettamente aumentata e lo stiamo constatando da ieri notte con le violente scosse di Terremoto in...

Terremoto in Sicilia - ancora una Scossa sull’Etna [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Sicilia. La scossa, di magnitudo 2.8, si è verificata alle ore 17.00. Il sisma ha avuto epicentro a Bronte, in provincia di Catania, mentre l’ipocentro è stato localizzato a 20.4 Km di profondità. L’epicentro è stato sul vulcano Etna. L'articolo Terremoto in Sicilia, ancora una scossa sull’Etna [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Cile - violenta Scossa di terremoto di magnitudo 6 : Una scossa di terremoto di magnitudo 6 è stata registrata oggi in Cile. L’Istituto geofisico americano (Usgs) riporta che l’epicentro del sisma è stato localizzato al largo della costa settentrionale del Paese, a 37 chilometri dalla città di Arica, che si trova poco distante dal confine con il Perù. L’ipocentro del terremoto è stato rilevato ad una profondità di 32,4 chilometri. Al momento non si registrano allerte tsunami ...

Il Terremoto in Albania può innescare una Scossa sull’Appennino al Sud Italia? Le precisazioni del prof. Mantovani : Dopo l’intervista rilasciata a MeteoWeb poche ore dopo il Terremoto che la scorsa settimana ha provocato 51 morti in Albania, il prof. Enzo Mantovani, docente di Fisica Terrestre presso il Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Siena e tra gli esperti più preparati al mondo su studi e ricerche legati alla possibilità di prevedere i terremoti, vuole precisare il punto di vista scientifico con un ...

Terremoto Albania - nuova Scossa di magnitudo 4.7. Registrati fenomeni di liquefazione del terreno : Una scossa di magnitudo 4.7 è stata registrata questa mattina alle 9 e 23 lungo la costa settentrionale albanese. Si tratta dello sciame sismico innescato dai terremoti della scorsa settimana che hanno causato 51 vittime. Le violenza delle scosse ha generato fenomeni di liquefazione del terreno.Continua a leggere