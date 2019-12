Salvini ai gazebo per le firme contro il Mes | Ora Conte tolga il disturbo

huffingtonpost

(Di sabato 7 dicembre 2019) Il premier Giuseppeilperché è il governo sbagliato nel posto sbagliato”. Lo ha detto il leader della Lega Matteorispondendo a una domanda sulla manovra a margine delper la raccoltail Mes.dice è stata scongiurata la recessione? “Guardate l’economia italiana, è la penultima in Europa”, ha commentato. “Questo è il governo delle tasse - ha aggiunto - se le rinvii di tre mesi sempre tasse sono”.“Grazie per le decine di migliaia diche stiamo raccogliendo da stamattina in 1500 piazze italiane per fermare un trattato internazionale che volevano approvare in segreto, e che mette a rischio il futuro e il lavoro di tanti cittadini italiani. Noi vogliamo stare in Europa, ma non da servi. Io vi ringrazio per quello che state facendo e ...

LegaSalvini : ++ MATTEO SALVINI A MILANO ++ Sabato mattina il Capitano sarà a Milano, al gazebo in Largo Cairoli, per la raccol… - LegaSalvini : ++ ?? OGGI E DOMANI OLTRE 1.000 GAZEBO #STOPMES ++ #Salvini: vi aspetto nelle piazze di tutta Italia per firmare e f… - LegaSalvini : ++ MATTEO SALVINI OGGI A MILANO ++ Questa mattina il Capitano sarà a Milano, al gazebo in Largo Cairoli, per la r… -