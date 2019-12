Rare ci parla di Everwild | di Sea of Thieves e dell' inserimento di contenuti di altri

eurogamer

(Di sabato 7 dicembre 2019) Uno dei momenti salienti del passato X019 di Microsoft è stato il reveal di. Sviluppato dalla veterana di, Louise O'Connor, e dal suo team nel leggendario studio di Twycross,è un gioco di avventura in terza persona ambientato in un "mondo naturale e magico".Ovviamente, non si tratta'unica freccia nell'arco di, al momento. Mentreha catturato l'attenzione di tutti all'X019, Sea ofsi appresta a raggiungere il proprio secondo anniversario e lo sviluppo su questa avventura a base di pirati continua senza sosta. Oltre a questi due giochi,sta lavorando anche sul nuovo Battletoads assieme allo studio Dlala di Essex. Da ciò che sappiamo, inoltre, ci sarebbero ancheprogetti, in cantiere.Il 2019, quindi, è stato un anno esaltante pergrazie a due fantastici giochi che precedono l'arrivoa nuova Xbox. Eppure, non è sempre ...

FuggettaF : RT @OssMalattieRare: ??CONDIVIDIAMO l'appello dei pazienti alle Istituzioni: 'Ricordatevi di noi in bilancio' Si parla molto di #LeggediBil… - gameloopit : Igor Dall'Avanzi, fondatore di Verona Game Audio e engine programmer in Rare, ci parla dell'impatto culturale dei v… - AismeOnlus : RT @OssMalattieRare: ??CONDIVIDIAMO l'appello dei pazienti alle Istituzioni: 'Ricordatevi di noi in bilancio' Si parla molto di #LeggediBil… -