Montoro | evade dai domiciliari | 30enne in carcere

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoInferiore (Av) – I Carabinieri della Stazione diInferiore hanno dato esecuzione al decreto, che disponeva la sostituzione della misura degli arresticon quella della custodia in, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di un trentenne di. Tale provvedimento è scaturito a seguito di denunce per il reato di evasione: in due occasioni, all’esito del controllo eseguito dai Carabinieri della Stazione diInferiore, il soggetto non veniva trovato nell’abitazione. La puntuale refertazione all’Autorità Giudiziaria ha fatto scattare l’aggravamento della misura cautelare. Successivamente alla notifica del provvedimento, il trentenne è stato tradotto alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio ...

