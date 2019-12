Uomini e Donne oggi | Giulia Quattrociocche | “Non credo nel matrimonio!”

lanostratv

(Di venerdì 6 dicembre 2019)e Daniele Schiavon tornano adopo la scelta. Lei: “Non lo sposerei!” E’ terminata poco fa l’ultima puntata settimanale del Trono Classico di. E sul finire della trasmissione, Maria De Filippi ha chiamato in studio due ospiti speciali: Daniele Schiavon e, i quali ovviamente hanno parlato della loro storia d’amore appena iniziata. E l’ex tronista diha ribadito di provare un forte sentimento nei confronti del giovane: “Io penso proprio di aver trovato quello che cercavo…L’ho già detto, lo ridico e lo ridirò 100 volte…E’ fantastico, è una persona speciale…” A quel punto Maria De Filippi ha domandato scherzosamente ase abbia già vagliato l’idea di sposarselo. E ecco che la ragazza ha dato uan ...

ediramaal : @GiuseppeConteIT Non sara mai possibile dire con le parole quello che sento, quello che tutto il mio popolo sente i… - matteosalvinimi : Felice di aver partecipato questa mattina a Roma alla Messa per Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, per ri… - welikeduel : 'Troppe donne continuano a morire per mano di chi dovrebbe amarle. Bisogna cambiare la mentalità, noi le leggi ce l… -