Salvini fa un passo indietro sulla Nutella e lancia un appello a Ferrero | “Comprate

newsmondo

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Ildi. L’ex ministro dell’Interno a: “Comprate ingredienti italiani per aiutare i nostri agricoltori”. MILANO – Ildi Matteo. Dopo le polemiche di ieri, l’ex vicepremier è stato protagonista di un ripensamento con il consueto post sui social. “Dopo la denuncia che mi è arrivata da Carola Rackete – ha detto il leader del partito di via Bellerio – per addolcire la giornata, una fetta di pane econ una richiesta a: comprate ingredienti italiani, dallo zucchero alle nocciole, per aiutare i nostri agricoltori”. E poi ha aggiunto: “Spesa per la cena dei bimbi, si arriva al dolce! Buon pomeriggio a tutti“.attacca la, Renzi: “Dice che così sembra più vicino al popolo” Non sono mancate ...

ilfoglio_it : Per #Visco la riforma del #Mes “è un passo nella giusta direzione”. Il governatore della Banca d'Italia smentisce l… - 25Lungimirante : RT @gpaletti53: Salvini fa un passo indietro: 'Addolcisco la giornata con una fetta di pane e Nutella' - Notiziedi_it : Salvini fa un passo indietro: “Addolcisco la giornata con una fetta di pane e Nutella” -