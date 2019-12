Oscurato il gruppo FB de “I Pinguini” Complotto? Successo anche alle Sardine | ma cosa

open.online

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Come di consueto, Facebook non sospende o rimuove account, pagine o gruppi per questioni politiche, nenel caso di CasaPound e Forza Nuova. Per subire tale punizione bisogna fare soltanto una: violare le regole della Community che ognuno degli iscritti accetta ed è tenuto a rispettare per usare gratis il social network di Mark Zuckerberg. Oggi è toccato alFacebook de “I Pinguini“, gli antagonisti delle “”. Il post del leghista Andrea Molinari delle 11:34 del 6 dicembre 2019 dove parlava di 160.000 iscritti. C’è da ricordare unamolto importante, e cioè che unasimile era accaduta proprio alantagonista de “I Pinguini”, cioè”. Il 24 novembre, infatti, era stata oscurata la pagina Facebook e a seguito delle verifiche di Facebook è stata ripristinata dopo qualche ora. ...

