Non dà la precedenza alla moglie | il marito gli spara ed è ora in gravi condizioni

(Di venerdì 6 dicembre 2019) È stato operato nella notte Salvatore Maranzano, 48 anni, l’uomo ferito nella tarda serata di ieri nel cuore dello Zen, a Palermo, con alcuni colpi di pistola. Maranzano, ex precario che lavorascuola media Giovanni Falcone, è ricoverato inssimenel reparto di Rianimazione all’ospedale Villa Sofia. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, l’uomo, noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto dalle pallottole mentre rincasava in via Costante Girardengo a bordo del suo scooter. La Squadra mobile, guidata da Rodolfo Ruperti, stamattina ha fermato un uomo, accusato di tentato omicidio. Si tratta del 65enne Gaetano Giampino, pregiudicato. Secondo le prime indagini della Polizia,base ci sarebbe una lite in seguito ad «alcuni insulti» che Maranzano avrebbe rivoltodi Giampino. L’uomo, perciò, avrebbe preso una ...

