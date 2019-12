Il remake di Resident Evil 3 non sarà rivelato ai The Game Awards

eurogamer

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Ildi3 è da tempo oggetto di numerosissimi rumor e in molti credevano che il gioco sarebbe stato ufficialmentela prossima settimana da Capcom durante i The2019. Tuttavia, secondo Geoff Keighley, il produttore dell'annuale show, noncosì.In un nuovo AMA su Reddit, Keighley ha affermato che3 non farà la sua apparizione durante i The. "Non ci sono piani (mai esistiti) per fare qualcosa con3 allo show. Molte di queste "voci" sono completamente sbagliate", ha affermato Keighley. "Nulla del nostro spettacolo è trapelato al momento."Leggi altro...

GianlucaOdinson : Resident Evil 2 per PS4 è acquistabile a soli 28 Euro Resident Evil 2 (2019) - infoitscienza : Resident Evil 3 Remake non sarà annunciato a The Game Awards - RedBlack85 : Resident Evil 3 Remake: Geoff Keighley smentisce la presentazione durante i TGA 2019 -