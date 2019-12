Il pescatore è incredulo dopo aver fatto una cattura incredibile

bigodino

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Di solito i pescatori esagerano quando parlano delle loro catture. Ma questa storia che ci arriva dal Montana, negli Stati Uniti, è davvero una pesca. Un, che era uscito a pesca in un lago, non poteva credere a quello che era riuscito are. Nessuno gli avrebbe mai creduto. Brett Hereford si trovava insieme alla sua famiglia in un lago nel Montana all’inizio del mese scorso. Si stavano godendo una tranquilla giornata di pesca, come erano soliti fare molto spesso. All’improvviso, quando nessuno se lo sarebbe mai aspettato, sono rimasti assolutamente senza parole quando hanno scoperto cosa era rimasto impigliato nella loro rete. Nella rete da pesca non c’è un pesce o qualche creatura marina. Ma un altro animale, che di solito non ci si aspetta di trovare all’interno di una rete da pesca. Brett non riusciva a credere a ciò che aveva ...