Gabriel Garko e Gabriele Rossi | i due a cena dai genitori

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Pare sia ritornato il sereno tra. Dopo settimane di incertezze i due amici sono stati paparazzati dal settimanale Chi anel ristorante di famiglia die, ad accompagnare la serata anche le neo spose Imma Battaglia e Eva Grimaldi, quest’ultima ex compagna del protagonista de “L’Onore e Il Rispetto”.e il presunto matrimonio In questi ultime settimane un terremoto mediatico ha investito l’attore. Si è insistentemente parlato, infatti, di un suo presunto matrimonio celebrato segretamente. Un gossip che come una scheggia impazzita è stato ripreso da giornali e addetti ai lavori e che il bel romano ha smentito domenica 6 ottobre nel salotto tv di Domenica In. L’artista, dopo tanto clamore, ha deciso di rispedire il pettegolezzo ai mittenti, chiarendo una volte e per tutte di non essere convolato a ...

