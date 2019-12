Alessio Bernabei scrive ai fan dall' ospedale | Ho tolto le tonsille

ilgiornale

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Serena Granato In un nuovo post condiviso su Instagram,ha parlato ai fan dell'intervento subito alleDopo aver scelto di intraprendere la carriera da solista, lasciando il suo storico gruppo musicale, Dear Jack - con cui, nel 2013, debuttava sul palco di Amici di Maria De Filippi-è tornato al centro dell'attenzione mediatica per aver rivelato ai fan di essere finito in. Nello specifico, il cantautore nato a Tarquinia e classe 1992 si è lasciato andare ad un lungo sfogo, nella descrizione del suo ultimo scatto pubblicato in rete. "È da un po’ di tempo ormai che le miemi stavano antipatiche", esordisce così l'ex allievo della scuola più amata dagli italiani,, tra le righe del suo nuovo post condiviso su Instagram. "Le ho eliminate - aggiunge il 27enne sulle sue, per poi lasciarsi andare a delle ...

sonikmusicnet : Now playing: Alessio Bernabei - Nel mezzo di un applauso - zazoomblog : Il cantante Alessio Bernabei è stato operato alle tonsille - #cantante #Alessio #Bernabei #stato - Titti700 : RT @TwitGinger: Alessio Bernabei spiega i motivi della sua assenza con un toccante post sui social. -