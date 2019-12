Ucraina | ginecologo registra i filmati delle pazienti e li diffonde online

thesocialpost

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Unucraino è sospettato di aver installato una telecamera nascosta nel proprio studio e di aver diffuso i video di decine di donne. Come riporta il Daily Mail, la polizia avrebbe indagato il dottor Vyacheslav Tripolko dopo aver ricevuto una segnalazione da parte di una donna, che aveva trovato su un sito pornografico il filmato della visita effettuata in precedenza. Le successive perquisizioni nella clinica in cui operava il dottore, ad Odessa, avrebbero effettivamente condotto gli investigatori al rinvenimento della telecamera nascosta e di altro materiale compromettente.accusato di riprendere leSecondo il Daily Mail, i video caricati sul web mostravano lein momenti particolarmente intimi, come le ecografie. Il medico, interpellato da unadonne, avrebbe negato le accuse, sostenendo di non aver mai installato quella ...

