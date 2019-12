movieplayer

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Durante la lavorazione diTomhanno giocato ad una, uscendo in appena 24 minuti! Le star die Tom, hanno sperimentato che niente è meglio di unaper fare amicizia sul set. Perché è quello che hanno fatto ildi riprese le due star, qui in veste di doppiatori del cartoon.è uno dei 15 film di Natale 2019 più attesi al cinema. Il film ospita le voci delle due star che si sono incontrate sul set in un'occasione davvero speciale. Come hanno rivelato a Entertainment Weekly,e Tomavevano già registrato alcune parti separati, chi nei Paesi ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Spie sotto copertura: Will Smith e Tom Holland in una Escape Room il primo giorno di set… - Screenweek : Walter Beckett deve spiccare un balzo nella prima clip di #Spiesottocopertura e Lance Sterling gli suggerisce di co… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Spie sotto copertura – Problemi di fisica nella prima clip -