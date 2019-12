Nuoto | Europei 2019 | batterie 5 dicembre Paltrinieri convincente nei 1500 sl | Federica

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Seconda giornata dial Tollcross Swimming Center di Glasgow (Gran Bretagna), sede deglidiin vasca corta, e mattinata con spunti interessanti. Nelle heat dei 200 stile libero maschili Stefano Ballo (1’42″92) e Filippo Megli (1’43″32) centrano l’accesso alla finale pomeridiana, siglando il quinto ed ottavo crono. Nel caso del toscano, vista la presenza di Thomas Dean (terzo britannico nella top-8 e dunque eliminato dalla selezione interna), l’overall lo posiziona in settima piazza. Il migliore è il padrone di casa Ducan Scott che, in 1’40″92, domina la scena. Probabile che nel pomeriggio anche il campione d’Europa qui a Glasgow dei 400 stile libero Danas Rapsys (quarto nella graduatoria generale in 1’42″78) possa fare decisamente meglio ed essere della partita. Per il podio sarà acqua bianca, vista ...

RaiNews : #Glasgow2019 la 14enne tarantina vince la finale dei 50 rana femminili e stabilisce il nuovo record italiano, dava… - fattoquotidiano : Europei di nuoto, la 14enne Pilato oro nei 50 rana in vasca corta e nuovo record mondiale juniores. Argento per Mar… - LaStampa : A Glasgow record italiano per la baby azzurra, argento per Martina Carraro. -