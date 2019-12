Il terrificante Song of Horror arriverà su PS4 ed Xbox One a partire dal prossimo anno

eurogamer

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Attraverso un comunicato stampa, lo sviluppatore Protocol Games ed il publisher Raiser Games hannunciato che ilofapproderà anche suOne e PlayStation 4 adal secondo trimestre del 2020.La notizia arriva mentre i fan diofsi preparano per l'uscita del terzo capitolo su Steam, in arrivo venerdì 13 dicembre, con il titolo che ha impressionato i giocatori fino ad oggi rendendo omaggio ai classici giochicome Alone in the Dark, Resident Evil e Silent Hill.ofè la storia del famoso scrittore Sebastian P. Husher, un uomo che, insieme a tutta la sua famiglia, è scomparso motivo. Il terzo capitolo è ispirato al famoso gioco survival-Obscure, e ancora una volta porterà i giocatori ad affrontare un nemico che usa un'intelligenza artificiale avanzata per reagire alla mossa di ogni giocatore.Per quanto riguarda la ...

