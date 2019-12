Ex Ilva | Conte avvisa ArcelorMittal | “Il progetto presentato non va bene”

newsmondo

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Exboccia il piano di: “Ilnon va bene, sembra di essere tornati indietro”. Il 10 dicembre sciopero generale. ROMA – Exboccia il piano di. La fumata nera uscita dal vertice al Mise è stata confermata anche dal premier che, a margine di un evento a Roma, ha ribadito la posizione della maggioranza. “Ilche è stato anticipato in un incontro non va assolutamente bene – ha detto il presidente del Consiglio ai giornalisti – sembra di essere tornati indietro. Lo respingiamo e lavoreremo come durante questo negoziato agli obiettivi che ci siamo prefissati con il Signor Mittal e che quest’ultimo si è impegnato personalmente con me a raggiungere e ci riusciremo“. Ex, il piano diAumento della produzione ma oltre quattromila esuberi entro il 2023. ...

