Venezia | terrore sul bus | scoppia un incendio | autista eroe mette in salvo tutti i

leggo

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Autobus divorato dalle fiamme oggi, 4 dicembre, a Marcon. Nel pomeriggio, intorno alle 16, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Poianon, a san Liberale di Marcon (), per...

Telequattro : 30/11/2019 - 'VI UCCIDERO'': FOLLIA E TERRORE SUL TRENO TRIESTE-VENEZIA - arteletteratura : RT @UffiziGalleries: Firenze, Venezia, Matera. Il pensiero di oggi delle #GalleriedegliUffizi, dopo questo week-end di terrore, va a tutte… - nameinprogress_ : @indierockrecord Ho il terrore di volare ?? mi costringo perché amo viaggiare ma le due ore da Bristol a Venezia le… -