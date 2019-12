Ucciso a 4 anni da un tumore al cervello “grande come un’arancia” | per lui raccolti

Geometra Ucciso per errore nella faida - condannati a 30 anni i due killer del clan : La Corte di Assise di Appello di Napoli ha confermato due condanne a 30 anni ciascuno per due esponenti del clan Belforte, cosca attiva dalla fine degli anni '80 al 2000 nel Casertano. Le...

Bimbo di 6 anni cade dallo spazzaneve : travolto e Ucciso dal padre : Il piccolo Herman Slaughter, di soli 6 anni, è stato purtroppo travolto e ucciso da uno spazzaneve alla guida c’era suo padre. E’ morto a soli 6 anni dopo esser stato schiacciato dallo spazzaneve che il padre stava guidando. La vittima è Herman Slaughter e viveva nello Utah (Stati Uniti) assieme alla sua famiglia. Il […] L'articolo Bimbo di 6 anni cade dallo spazzaneve: travolto e ucciso dal padre è apparso prima sul sito ...

Ucraina : agguato contro il deputato a Kiev - Ucciso il figlio di 3 anni di Vyacheslav Sobolev : agguato a Kiev contro un imprenditore vicino all'insurrezione filorussa. Vyacheslav Sobolev, uomo d'affari e consigliere regionale, si è salvato, ma ha visto morire suo figlio di 3 anni.

Scorzè : si ferma per comprare le sigarette - camionista di 33 anni investito e Ucciso : Sabato i vigili del fuoco sono intervenuti a Scorzè (Venezia) per l’investimento di un pedone da parte di un’auto: nell’impatto un uomo è morto. Il pedone, un camionista di 33 anni, era sceso dal mezzo e ha attraversato la carreggiata finendo investito. Niente da fare per l’uomo nonostante i soccorsi.Continua a leggere

Condannato a 30 anni per aver Ucciso la fidanzata - si impicca in casa : Si è suicidato Francesco Mazzega, il 38enne friulano omicida reo confesso dell'ex fidanzata, Nadia Orlando, Condannato in appello a 30 anni di reclusione. L'uomo è stato trovato impiccato nel cortile di casa, a Muzzana del Turgano, dove si trovava ai domiciliari, nella tarda serata di sabato. Sono stati i genitori, assieme ai quali viveva, a vederlo per primi e a dare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i sanitari del ...

Bimbo di 7 anni Ucciso a botte dal patrigno nel Napoletano : «La madre lo ha sacrificato per coprire il compagno» : Davanti alla Corte di Assise di Napoli, si sono avvalse della facoltà di non rispondere le due maestre e la dirigente dell'istituto scolastico imputate, per omessa denuncia,...

Tragedia in mercatino di Natale : bimbo di 2 anni Ucciso da scultura di ghiaccio : Tragedia in un mercatino di Natale in Lussemburgo: un bambino di due anni è morto domenica sera, colpito da una scultura di ghiaccio. La procura ha aperto un’inchiesta. L’incidente si è verificato intorno alle 20 quando la scultura di ghiaccio è caduta e ha colpito il bambino. Inutili i soccorsi immediati, il piccolo è morto in ambulanza: lo ha confermato la polizia. “La scultura non poteva cadere da sola“, ha dichiarato ...

Per la Cassazione Veronica Panarello ha Ucciso Loris : confermata la condanna a 30 anni : La Cassazione, dopo diverse ore in camera di consiglio, ha confermato la decisione della Corte d'assise: Veronica Panarello ha ucciso il figlio Andrea Lorys Stival il 29 novembre del 2014 a Santa Croce di Camerina. Il sostituto pg di Cassazione, Roberta Maria Barberini, aveva sollecitato la conferma della sentenza di condanna, pronunciata dalla Corte d’assise d’appello di Catania nel luglio del 2018. La donna dovrà scontare trenta anni in ...

Pisa - ragazzo di 20 anni travolto e Ucciso da un treno : distratto dalla musica nelle cuffiette : Attraversa i binari con le cuffie, non si accorge dell'arrivo del treno e il convoglio lo travolge e uccide. Un ventenne è morto dopo essere stato travolto da un treno lungo la linea...

Milano - vigilante di 26 anni si spara dopo avere travolto e Ucciso un motociclista 65enne : È passato col rosso a un semaforo tra piazza Emilia e viale Piceno a Milano, intorno alle 4 di mattina, travolgendo un motociclista. A quel punto il vigilante che era alla guida dell’auto, 26 anni, è sceso dalla macchina per controllare come stesse il ferito. Ha visto che l’uomo che aveva investito, 65 anni, era in condizioni disperate. Quindi è risalito sull’auto, ha preso la pistola d’ordinanza e si è sparato. Entrambi ...

Singapore - bimbo di 5 anni chiuso in gabbia e Ucciso : condannati i suoi genitori : Quella che arriva dal Sud Est asiatico, precisamente da Singapore, è una storia che mette davvero i brividi. Infatti, in questi ultimi giorni, un uomo e una donna, Azlin Arujunah e Ridzuan Mega Abdul Rahman, entrambi 27enni, sono stati condannati al carcere in quanto riconosciuti colpevoli dell'omicidio del loro figlio di 5 anni, avvenuto nell'agosto del 2016. Secondo quanto riportano i media internazionali, pare che i due uccisero l'infante per ...

Cucchi fu Ucciso - 12 anni ai due carabinieri del pestaggio. Ilaria : «Stefano può riposare in pace» : Cucchi, condanna a 12 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale per due carabinieri: Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro. L'imputato-teste Francesco Tedesco è...