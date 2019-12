Star Wars | L' Ascesa di Skywalker | Daisy Ridley sulle scene con Carrie Fisher | È

movieplayer

(Di mercoledì 4 dicembre 2019): L'dipotrà contare sulla presenza diha ora parlato dell'esperienza vissuta sul set.: L'dimostrerà per l'ultima volta, interprete di Rey, ha rivelato la sua reazione alleideate per collegare il materiale inedito a disposizione del regista con gli eventi del nuovo film. In Episodio IX Leia sarà infatti presente grazie allegirate dal regista J.J. Abrams per Il Risveglio della Forza e poi non utilizzate., intervistata da GQ Magazine, ha ora sottolineato: "È stato sicuramente difficile. Girare leè stato emozionante perché inoltre, stranamente, te la immagini". L'attrice ha aggiunto: "Non stai immaginando come sarà la scena"....

Radio105 : La Disney ha realizzato il sogno di quest'uomo! ?? #Disney #StarWars #RiseofSkywalker #4dicembre #Radio105 - 3cinematographe : #StarWarsEpisodioIX - ecco i piani di #ColinTrevorrow per il film - LaGrevia : @afterele Dal fatto che invece di pensare a un errore di battitura ho pensato fosse uno di Star Wars dovrebbe esser… -