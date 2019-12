Nicola Scieghi scomparso a Piateda | ritrovato senza vita

bigodino

(Di mercoledì 4 dicembre 2019), il 31enne, è statoall’alba di questa mattina di mercoledì 4 dicembre. Il 31enne era residente ad Albosaggia in provincia di Sondrio ed eranella notte tra sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre. Questa mattinaè statomorto nel fiume Adda poco distante dal punto in cui era stato visto per l’ultima volta. Il rinvenimento del corpodiè stato recuperato dalle squadre impegnate nelle ricerche a cui hanno partecipato i carabinieri, i Vigili del Fuoco ed i finanzieri ma anche altri volontari tra cui il sindaco diSimone Marchesini. Ci sono volute ore per le operazioni di recupero della salma e non sembrano tutt’ora esserci dubbi sulla identificazione del ...

